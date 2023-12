Business news: Messico, Consiglio nazionale agricoltura, chiusura ponti ferroviari con Usa causa enormi perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prolungata chiusura di due dei principali ponti ferroviari di collegamento tra Messico e Stati Uniti è destinata a provocare "enormi perdite". E' il monito lanciato ieri dal Consiglio nazionale dell'agricoltura del Messico, che in un comunicato ha sottolineato come le scorte di farina di soia e di mais giallo, elementi fondamentali per il settore dell'allevamento nazionale, si stiano rapidamente esaurendo, mettendo a rischio le esportazioni di carne bovina e suina. Al momento, indicano gli esperti, le forniture di farina di soia sono sufficienti per un massimo di otto giorni, quelle di mais giallo per 20. I ponti tra El Paso e Città Juarez e tra Eagle Pass e Piedras Negras, entrambi tra Texas e Messico, sono stati chiusi lo scorso 18 dicembre da funzionari di frontiera Usa per contrastare l'aumento degli arrivi di migranti irregolari. (Mec)