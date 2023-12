Business news: Venezuela, Pdvsa firma con spagnola Repsol accordo quadro per riattivare joint-venture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela (Pdvsa) e la compagnia spagnola Repsol hanno firmato un accordo per riattivare la joint-venture Petroquiriquire a Quiriquire, nello Stato di Monagas, nell'est del paese, per contribuire "al rilancio e alla crescita dell'industria petrolifera nazionale". Lo ha annunciato la società venezuelana in un comunicato. La riattivazione della joint-venture, nella quale la compagnia europea possiede una quota del 40 per cento, è stata annunciata dal ministro del Petrolio e presidente della Pdvsa Rafael Tellechea, il quale ha aggiunto che la firma è "estremamente importante per entrambi i Paesi", in particolare dopo le sanzioni imposte al Venezuela. Il funzionario ha ringraziato tutte le compagnie internazionali che, nonostante le difficoltà, continuano a credere nel Venezuela e nella "rinascita" dell'industria petrolifera e ha riconosciuto alla Repsol "l'impegno nei confronti del Paese". (Vec)