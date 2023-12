Business news: Brasile, Borsa segna record storico trainata dal prezzo del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ibovespa, l'indice azionario di riferimento della borsa valori del Brasile, ha segnato ieri, 18 dicembre, un record storico quando ha superato i 131 mila punti, chiudendo in rialzo dello 0,68 per cento. I prezzi internazionali del petrolio, che hanno subito un aumento del 2 per cento dopo un nuovo attacco dei ribelli yemeniti sul Mar Rosso, hanno spinto al rialzo le azioni di Petrobras, l'azienda statale petrolifera brasiliana. L'indice Ibovespa ha registrato un incremento del 2,95 per cento a dicembre e del 19,46 per cento nel 2023. (Brs)