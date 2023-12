Energia: la Libia produce sempre meno gas e ne spreca quasi metà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il completamento del progetto contribuirà in maniera importante alla riduzione delle emissioni di CO2 in Libia, in linea con recenti le dichiarazioni del presidente della Noc, Farhat Bengdara, alla Cop28 di Dubai: egli ha sottolineando con la riduzione del gas flaring (combustione di gas), il Paese nordafricano mira a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2030, puntando a una combustione di gas associati al processo di produzione del petrolio dell’83 per cento. Al di là delle dichiarazioni di facciata, oggi la Libia è ben lontana da questo obbiettivo. Fonti riservate riferiscono ad “Agenzia Nova” che i pozzi onshore nel deserto della Cirenaica vengono ancora oggi progettati e realizzati dedicando al “gas flaring” molto spazio, che è l’esatto opposto di quello che afferma Bengdara. La combustione del gas è comunque otto volte meno inquinante del rilascio del metano nell’atmosfera, ma si tratta di pur sempre di una pratica che andrebbe quantomeno limitata nella progettazione dei nuovi pozzi (come infatti sta facendo Eni nell’offshore della Tripolitania). (segue) (Lit)