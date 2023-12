Energia: la Libia produce sempre meno gas e ne spreca quasi metà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le energie da fonti rinnovabili meritano invece un discorso a parte. Lunedì 11 dicembre, il primo ministro libico del Governo di unità nazionale (Gun, l’esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite e con sede a Tripoli), Abdulhamid Dubaiba, ha ufficialmente lanciato la Strategia nazionale per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica 2023-2035 basata su quattro assi. Il primo è rappresentato dalla diversificazione energetica e l'elevazione del contributo delle energie rinnovabili attraverso la tecnologia di celle solari, energia eolica e centri solari finalizzata alla produzione di 4,000 megawatt. Il secondo asse si concentra sugli investimenti nelle energie rinnovabili attraverso il partenariato tra settore privato e pubblico. Il terzo asse si focalizza sull'efficienza energetica e sulla razionalizzazione dei consumi attraverso misure mirate: l'illuminazione a risparmio energetico ( -4 per cento del consumo energetico), la distribuzione di elettricità solare (- 2 per cento), il riscaldamento dell'acqua solare (- 1 per cento), un programma di taratura ed etichettatura dei dispositivi (- 4 per cento), prezzi dell'elettricità (- 4 per cento). Il quarto asse della strategia riguarda le iniziative basate sull’illuminazione ad alta efficienza energetica e sul riscaldamento dell’acqua utilizzando l’energia solare. (segue) (Lit)