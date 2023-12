Energia: la Libia produce sempre meno gas e ne spreca quasi metà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, la Libia non contribuisce con alcuna percentuale di energia da fonti "pulite" nel suo mix energetico, e i progetti in corso, come il contratto stipulato con Total Energy per la realizzazione di un impianto da 500 megawatt, devono ancora entrare in funzione. Tuttavia, se la Libia decidesse di sviluppare efficacemente questo settore, in collaborazione con investitori stranieri, potrebbe risolvere, almeno in parte, i gravi problemi legati ai frequenti black-out elettrici che colpiscono la popolazione libica, soprattutto durante la stagione estiva. Non solo: un aumento della produzione di energia verde avrebbe un impatto positivo anche sulle esportazioni di gas, consentendo di destinare maggiori quantità per tale scopo. Allora la Libia potrebbe sfruttare appieno il potenziale del Greenstream, con una capacità massima di 10 miliardi di metri cubi di gas, rappresentando un aumento del 400 per cento rispetto alle attualo importazioni in Italia. (Lit)