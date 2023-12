Natale: per il cenone sempre più romani puntano sul “bianco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco vino nelle botti delle cantine laziali a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli, ma di buona qualità. Inoltre le aziende del territorio scommettono, anche a Natale, sul “bianco”, assolutamente autoctono. Sempre più romani, infatti, sembrano preferire le “bollicine” anche per pasteggiare soprattutto durante le festività natalizie. E questa è una buona notizia se si considera che lo scorso anno, secondo Coldiretti, sono stati prodotti nel Lazio oltre 800 mila ettolitri di vino di cui il 75 per cento rappresentato da vini bianchi. Sono 19 mila le aziende viticole, su una superficie totale di 18 mila ettari. Il numero delle cantine censite è di 450. I produttori locali non si lamentano delle vendite, anzi ne sono assolutamente soddisfatti. Eppure la stagione non è cominciata nel migliore dei modi. La pioggia eccessiva caduta in primavera, “ha favorito la peronospora” la malattia dei vitigni “limitando di molto la produzione” dice ad “Agenzia Nova” Chiara Gargano della cantina “L’oro delle donne” di Marino. La calura dei mesi di luglio e agosto, invece, “ha fatto alzare il grado zuccherino favorendo la buona qualità dei vini”. (segue) (Rin)