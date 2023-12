Natale: per il cenone sempre più romani puntano sul “bianco” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di conseguenza “la nostra produzione è stata del 30 per cento inferiore a quella dello scorso anno, ma la qualità si è mantenuta alta”. L’azienda della famiglia Gargano produce vini dai vitigni autoctoni di Malvasia puntinata e di Bellone, conosciuto a Roma come il “Cacchione”; lo spumante secco. Sul Cacchione, o Bellone che dir si voglia, sono ben radicate le radici di un’altra storica azienda vitivinicola, la Casa della Divina Provvidenza di Nettuno, una ex tenuta della città del Vaticano. “Il vino bianco è sempre più strutturato e più corposo; per questo comincia ad essere un vino adatto anche all’inverno, abbinato a piatti più corposi come lo sono quelli della stagione fredda”, spiega Piera Cosmi dell’azienda di Nettuno che nel 2021 ha festeggiato i 200 anni di attività. Quindi se “bianco è il Natale”, bianco può essere anche il vino. Al cenone di Natale, la Malvasia puntinata “si associa bene ai primi piatti delicati o alle zuppe – dice Gargano – mentre il vino spumante, anche ai primi piatti più robusti. (segue) (Rin)