Rifiuti: incendio Malagrotta, assessora Roma "Tmb sarà fermo per tempo non breve"

- Rispetto all'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi nell'impianto Tmb 1 Giovi di Malagrotta a Roma "siamo in attesa di conoscere l'entità dei danni, anche se sembra certo che l'impianto non potrà essere operativo per un tempo non breve da stabilire". Lo afferma in una nota l'assessora ai Rifiuti e all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, presente sul posto. "Si tratta del secondo impianto in ordine di importanza per il trattamento dei rifiuti di Roma, presso il quale Ama conferisce ogni giorno circa 650 tonnellate di rifiuti, per un totale di 200 mila tonnellate l'anno. Certamente si si tratta di un evento non privo di conseguenze sul regolare svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti, in un periodo in cui la produzione aumenta - aggiunge Alfonsi -. Ci siamo immediatamente attivati con l'azienda per minimizzare l'impatto di questo evento, individuando sbocchi alternativi per mettere in sicurezza il conferimento dei rifiuti nei prossimi giorni. In corso anche le valutazioni sugli eventuali interventi da adottare per la salvaguardia della salute dei cittadini. Il dipartimento di Protezione civile di Roma ha già predisposto una raccomandazione di tenere le finestre chiuse per le abitazioni che si trovano nel raggio di un chilometro dall'incendio. Nelle prossime ore è convocato il Comitato operativo con la Protezione civile e gli enti interessati per definire gli ulteriori interventi che si rendano necessari". (Rer)