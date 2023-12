Rifiuti: incendio Malagrotta, Gualtieri in contatto con procura "si farà luce su cause"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri fa sapere di essersi confrontato col procuratore di Roma Francesco Lo Voi in merito al vasto incendio all'impianto per i rifiuti Tmb 1 di Malagrotta. Lo Voi, spiega Gualtieri "ha assicurato il massimo impegno per fare luce su questo ennesimo episodio inquietante: se ci trovassimo in presenza di un atto doloso sarebbe un fatto di una gravità inaudita". (Rer)