Business news: Argentina, Milei promuove maggior inserimento commerciale nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto di necessità e urgenza (Dnu) pubblicato nella gazzetta ufficiale argentina prevede anche una "maggiore integrazione" del Paese "nel commercio mondiale". A questo scopo, si legge nell'articolo 3, l'esecutivo "elaborerà o disporrà tutte le norme necessarie per adottare standard internazionali in materia di commercio dei beni e servizi", con un'azione che dovrebbe comprendere anche una "armonizzazione interna", del "Mercato comune del sud (Mercosur) e di altre organizzazioni internazionali. In particolare si dovranno soddisfare le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e del'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)". (Abu)