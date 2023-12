Natale: Federturismo, 20 milioni di italiani in viaggio durante le festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno circa 20 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio durante le festività natalizie. Lo ha annunciato ad “Agenzia Nova” la presidente di Federturismo, Marina Lalli. Il nostro Paese rimane la destinazione preferita dagli italiani, rispetto all’estero: “In maggioranza, chi viaggerà lo fara nei confini nazionali, tra le città d’arte e la montagna”, ha precisato Lalli. La vacanza sulla neve sarà infatti la prescelta dal 44 per cento dei nostri connazionali. Le città d’arte – su tutte Roma, Milano e Firenze – vedono un incremento di turisti stranieri che, secondo le stime della federazione, saranno oltre 5 milioni. In particolare, si tratta di inglesi, francesi e americani che soggiornano prevalentemente in alberghi per una durata media di tre-quattro notti. La scelta degli italiani che trascorreranno le vacanze all’estero ricadrà principalmente sulle grandi città europee, come Parigi, Londra e Barcellona. Sul medio raggio, l’aumento del soggiorno al caldo – Canarie, Capo Verde – compenserà il fisiologico calo del turismo verso il Medio Oriente e il Nord Africa, a causa dei recenti conflitti e delle tensioni geopolitiche. Sul lungo raggio, invece, sarà protagonista il soggiorno balneare, come Maldive, Thailandia e Caraibi. Secondo quanto rilevato da Federalberghi, si spende di più, ma a causa delle difficoltà dovute all’aumento del costo della vita in realtà si tende a ridurre drasticamente le spese di alloggio, cibi e divertimenti: il giro di affari complessivo si attesta comunque a circa 15 miliardi di euro per l’intero periodo di festività. (segue) (Rin)