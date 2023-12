Natale: Federturismo, 20 milioni di italiani in viaggio durante le festività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale motivo legato agli spostamenti per Natale riguarda il ricongiungimento familiare, mentre relax e divertimento sono le priorità per Capodanno. Secondo l’indagine realizzata per Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, circa il 50 per cento di chi rinuncerà alle vacanze fuori casa lo farà per motivi economici. Tuttavia, Federturismo rileva che le presenze nelle strutture ricettive delle principali città durante le festività natalizie aumenteranno di oltre l'1,5 per cento rispetto allo scorso anno. Insomma, “alla vacanza invernale – ha evidenziato la presidente Lalli - gli italiani non hanno rinunciato”, nonostante l’inflazione, che durante l’estate “ha bloccato le vacanze più degli italiani che degli stranieri”. Nell’ultimo trimestre 2023, il turismo rimane la forza trainante dell’economia italiana: secondo la congiuntura flash del centro studi di Confindustria, a settembre la spesa dei viaggiatori esteri in Italia è cresciuta dell'11,8 per cento - con un aumento del 24,5 per cento rispetto al 2019 - e a fine 2023 gli introiti provenienti dal turismo straniero supereranno i 50 miliardi di euro. (Rin)