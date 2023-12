Mar Rosso: Crosetto, valutiamo presidio multilaterale per consentire passaggio navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio della fregata missilistica italiana Fasan nel Mar Rosso "non rientra nell'ambito di un'operazione statunitense", ma "all'interno di un dispositivo già operante sta andando a vigilare e a capire cosa sta succedendo". Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando ai giornalisti in un punto stampa in Lettonia. "Lo Stato Maggiore Difesa da due settimane sta cercando di capire se si può fare un presidio a livello multilaterale con molte altre nazioni in quella zona, per consentire alle navi di passare. Non si tratta di operazioni facili, bisogna prima capire qual è la minaccia, poi capire come si può fermare e poi vedere se si può dare il via libera alle navi civili", ha aggiunto. (Res)