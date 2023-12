Rifiuti: incendio Malagrotta, Gualtieri chiama Meloni e Rocca "eviteremo emergenza a Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a seguito del vasto incendio all'impianto per i rifiuti Tmb 1 di Malagrotta, ha telefonato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al sottosegretario Alfredo Mantovano, al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al Prefetto di Roma Lamberto Giannini e fa sapere che "tutte le istituzioni sono allineate e concordi nel lavorare insieme per evitare a Roma un’ennesima emergenza rifiuti". In una nota pubblicata sui social Gualtieri spiega poi: "Un incendio di vaste proporzioni è divampato questo pomeriggio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta, il secondo a distanza di 18 mesi. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile, che sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito". (Rer)