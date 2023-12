Rifiuti: incendio Malagrotta, Gualtieri "più forze ordine in altri impianti, Ama a lavoro per scarti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri fa sapere che a seguito del vasto incendio all'impianto per i rifiuti Tmb 1 di Malagrotta ha "chiesto al prefetto di Roma Lamberto Giannini di potenziare il controllo degli stabilimenti di Ponte Malnome, di Rocca Cencia e di via dei Romagnoli, i tre impianti dove sono attualmente attive trasferenze o trattamento rifiuti" e che "Ama - spiega il sindaco sui social - è comunque già al lavoro per cercare di garantire soluzioni che evitino per quanto possibile riflessi sul sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti cittadino. Questo ennesimo, gravissimo episodio - afferma Gualtieri -rafforza ancora di più la nostra determinazione a dotare finalmente Roma di impianti moderni, efficienti e sostenibili per il trattamento dei rifiuti a partire dal termovalorizzatore". (Rer)