Business news: Argentina, cadono leggi "contro" libera impresa e incontro tra domanda e offerta

- Tra gli impegni annunciati dal presidente dell'Argentina, Javier Milei, nel piano di deregolamentazione dell'economia c'è la cancellazione di una serie di leggi presentate come strumenti che "distorcono" la libera formazione dei prezzi e ostacolano "l'iniziativa privata". Si parla innanzitutto della Legge sulla fornitura (Ley de abastecimiento) e della Legge sugli scaffali (Ley de gondolas). La prima, entrata in vigore all'inizio della pandemia, autorizza lo Stato ad attivare incentivi e sanzioni per garantire prezzi accessibili e disponibilità di prodotti e servizi di base. Legge da rimuovere per fare in modo che lo Stato "non attenti più contro il diritto di proprietà degli individui". Abrogando la seconda legge, ha detto Milei, si toglie allo Stato la "possibilità di intromettersi nelle decisioni dei commercianti argentini": si tratta infatti della norma che impedisce agli esercenti di presentare su uno stesso scaffale una quota superiore al 30 per cento di prodotti di una sola marca. Cadono ampi stralci della legge sugli acquisti nazionali (Compre nacional e Compre argentino), che garantivano protezione al prodotto locale ma che per Milei "beneficiavano solo determinati attori politici". Il governo fa inoltre cadere l'Osservatorio di prezzi istituito presso il ministero dell'Economia, per evitare "la persecuzione delle imprese". (Abu)