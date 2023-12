Business news: Brasile, Parlamento approva storica riforma tributaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Brasile ha promulgato una storica riforma della Costituzione che semplifica parte del sistema tributario, chiudendo un dibattito decennale. Presenti in aula il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il ministro dell'economia Fernando Haddad. L'approvazione della riforma nel 2023 era una priorità del governo Lula. "La riforma fiscale, sebbene possa apportare miglioramenti, non sarà in grado di risolvere tutti i problemi (...). Ritengo che dobbiamo essere grati a Dio, perché solo un 'onnipotente' potrebbe far sì che un Congresso così ostile voti, per la prima volta, per una politica fiscale volta a iniziare a risolvere il problema della povertà in questo Paese", ha detto Lula, (Brb)