Tunisia: chiusura dei seggi per le elezioni locali, affluenza 11,66 percento (2)

- Il completamento del Consiglio avverrà nella primavera del 2024 e non oltre il prossimo aprile, secondo quanto dichiarato dal portavoce ufficiale dell'Alta autorità indipendente per le elezioni, Muhammad Talili Al Mansri. Nei collegi dove è previsto un secondo turno si tornerà alle urne nel 2024. Il ritmo della campagna per questo esercizio elettorale è stato lento nella maggior parte dei collegi e quasi inesistente in alcuni di essi, cosa che gli osservatori degli affari elettorali hanno attribuito alle piccole dimensioni degli stessi collegi e alla presenza di collegi elettorali con un unico candidato, nonché alla debolezza del massimale di finanziamento specificato dalla Commissione. Tutto ciò si è tradotto in uno scarso interesse generalizzato, i risultati di questo primo turno verranno annunciati il 27 dicembre. (Tut)