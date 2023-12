Business news: Shell investe nel progetto petrolifero Sparta nel Golfo del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica anglo-olandese Shell ha deciso di investire nel progetto di petrolio e gas Sparta nel Golfo del Messico. Lo ha annunciato la società attraverso un comunicato stampa. "Shell Offshore Inc, una filiale di Shell plc, ha annunciato la Decisione finale di investimento (Fid) su Sparta, un progetto in acque profonde nel Golfo del Messico statunitense", si legge nella nota, che non riporta il volume degli investimenti. Il progetto Sparta è di proprietà di Shell Offshore Inc (l’operatore, con una quota del 51 per cento) e di Equinor Gulf of Mexico Llc (49 per cento), di proprietà della norvegese Equinor. La produzione massima prevista sarà di circa 90mila barili di petrolio equivalente, con risorse scoperte recuperabili stimate in 244 milioni di barili di petrolio equivalente. L'inizio della produzione a Sparta è previsto per il 2028, si legge nella nota. (Rel)