Business news: Ocse, debito pubblico Brasile all'80 per cento del Pil nel 2024

- Secondo una stima dell'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il debito pubblico del Brasile salirà all'80 per cento del Pil nel 2024, raggiungendo il 90 per cento nel 2047. È quanto si legge nel rapporto pubblicato il 18 dicembre. In ottobre il debito pubblico del Paese era stimato al 74,7 per cento del Pil. "La traiettoria del debito è molto sensibile all'attuazione del programma di riforme. La mancata attuazione della riforma fiscale implicherebbe una crescita inferiore dell'economia. Basterebbe questo per rendere insostenibile il debito pubblico", ha scritto l'Ocse. Il parlamento del Brasile ha approvato una storica riforma fiscale il 16 dicembre, semplificando parte del sistema tributario. Il rapporto ha dimostrato, inoltre, che il Paese ha avuto una forte ripresa economica nel 2021 e 2022, quando il Pil è aumentato del 4,8 e del 3 per cento, e prevede una crescita dell'1,8 per cento nel 2024. Nonostante la ripresa degli ultimi anni, l'organizzazione ha sottolineato che la crescita economica del Brasile è stata minore rispetto alle altre economie emergenti. (Brs)