Difesa: Crosetto, 7 mila soldati italiani trascorreranno feste all’estero lontano da casa

- Settemila soldati italiani trascorreranno le feste all’estero lontano da casa: sono il nostro orgoglio. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando ai giornalisti a margine della visita al contingente militare italiano nella base di Camp Adazi, in Lettonia. “Sono settemila che trascorreranno il Natale all'estero ma ce ne sono anche migliaia che lo trascorreranno fuori casa in Italia, perché qua siamo a visitare contingenti lontani migliaia di chilometri ma ci sono quelli che magari sono vicini a casa ma lo trascorreranno nelle stazioni, per le strade a portare sicurezza, così come gli infermieri, i medici e molti altri che operano per tutti noi”, ha affermato Crosetto. “Io sono venuto qua oggi per manifestare la vicinanza dello Stato e della Repubblica a quelli che la servono, e che per servirla sacrificano le loro famiglie anche nei momenti più belli per tutte le altre”, ha aggiunto il ministro. (Res)