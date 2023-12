Tunisia: chiusura dei seggi per le elezioni locali, affluenza 11,66 percento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi i seggi elettorali in Tunisia per il rinnovo dei consigli locali e il tasso di affluenza generale registrato è stato dell'11,66 percento. Lo ha annunciato ai giornalisti Farouk Bouasker, presidente dell'Alta autorità indipendente per le elezioni (Isie). Oltre 8 milioni di tunisini erano chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti di 279 consigli locali, primo passo di un processo dal basso che porterà all'elezione della Camera alta, il Consiglio delle regioni e dei distretti, nel sistema bicamerale del Paese nordafricano. In mattinata il presidente della Repubblica, Kais Saied, accompagnato da sua moglie, si è recato al seggio elettorale allestito nella scuola elementare di Mnihla 1 vicino Tunisi. (segue) (Tut)