Business news: Cile, banca centrale taglia tasso d'interesse di 75 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale del Cile ha deciso di tagliare il tasso d'interesse di riferimento di 75 punti base, portandolo all'8,25 per cento. Lo ha reso noto ieri lo stesso istituto, prendendo atto della tendenza al ribasso dell'inflazione. Se quest'ultima dovesse rientrare sotto l'obiettivo del 3 per cento, ha fatto sapere la banca centrale, vi saranno nuovi tagli del tasso d'interesse. "Entità e tempistica dei tagli saranno considerati in relazione all'evoluzione dello scenario macroeconomico e alle sue implicazioni per l'inflazione", si legge nel comunicato. L'indice dei prezzi al consumo su base annuale si è attestato al 4,8 per cento nel mese di novembre, al livello più basso dall'agosto del 2021. (Abu)