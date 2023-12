Business news: Lula critica stime Ocse, il Brasile crescerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha criticato le stime pubblicate ieri dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo le quali il debito pubblico del Brasile salirà all'80 per cento del Pil nel 2024, raggiungendo il 90 per cento nel 2047. "Ho visto un titolo che mi ha fatto molto arrabbiare, riguardo al giudizio dell'Ocse sull'economia brasiliana. Voglio approfittare di questa registrazione per dire ai rappresentanti dell'Ocse di venire a prendere un caffè qui alla fine dell'anno prossimo, dimostrando loro che avevano torto riguardo alle previsioni fatte per il Brasile. Il Brasile crescerà. Il denaro sta riprendendo a circolare pian piano nelle mani delle persone. Sono molto ottimista per il 2024", ha dichiarato Lula stamattina durante una diretta video sui suoi canali social. (Brs)