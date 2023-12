Business news: Brasile, export agroalimentare a novembre a 13,48 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del settore agroalimentare del Brasile a novembre hanno raggiunto 13,48 miliardi di dollari, un record per il mese. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura. "Il raccolto record di cereali del 2022-23 ha permesso l'aumento del volume di esportazioni. Al mese di novembre 2023 il Brasile ha già esportato 180 milioni di tonnellate di cereali, ovvero il 56 per cento del raccolto totale, pari a 319,97 milioni di tonnellate", ha spiegato il ministero. Le esportazioni di soia sono aumentate del 105,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e la Cina si è confermata come il destinatario principale sia dell'export di soia, sia di quello di mais. Pechino ha ricevuto l'87,5 per cento del volume totale di soia esportato dal Brasile a novembre. "Come per la soia, la Cina rimane il principale mercato di importazione del mais brasiliano, con 2,73 milioni di tonnellate (pari a 605,94 milioni di dollari). Il Paese asiatico ha rappresentato il 36,9 per cento del volume di esportazione di cereali dal Brasile", ha riferito il ministero, rendendo noto che da gennaio a novembre 2023 il valore delle esportazioni del settore agroalimentare brasiliano ha raggiunto 153,08 miliardi di dollari, in crescita del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente, rappresentando il 49,3 per cento delle esportazioni del Paese nel periodo. (Brs)