Rifiuti: incendio Malagrotta, precauzioni nel raggio di un chilometro dal rogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio nell’impianto Tmb trattamento rifiuti di Malagrotta, all’estrema periferia ovest di Roma. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Presenti alcune pattuglie della polizia locale per agevolare la viabilità e i volontari della protezione civile. Lo riferisce in una nota il Campidoglio che raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero unico emergenze 112 o la Sala operativa della Protezione Civile di Roma operativa 24 ore su 24 al numero verde "800.854.854" o al numero "06.67109200". (Rer)