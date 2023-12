Rifiuti: Rocca su incendio Malagrotta, al lavoro per scongiurare emergenza ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del vasto incendio all'impianto per i rifiuti Tmb 1 di Malagrotta a Roma, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è in contatto costante con il governo, con il prefetto Lamberto Giannini, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con Asl e Arpa Lazio che sta procedendo ai monitoraggi. "Voglio ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che, in queste ore, hanno condotto le operazioni di spegnimento nell'incendio scoppiato a Malagrotta. La Protezione Civile del Lazio sta intervenendo con autobotti regionali. Fino alle 23 ne abbiamo 4 in uso, per domani mattina ne abbiamo allertate altre 3. Sono in contatto costante con il governo, con il prefetto, con il sindaco di Roma, con Asl e Arpa Lazio che sta procedendo ai monitoraggi. Dobbiamo scongiurare una nuova emergenza ecologica nel nostro territorio", scrive su Facebook Rocca. "In via precauzionale si raccomanda, in un area di 6 km dal rogo, di non sostare; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare i condizionatori d'aria, evitare attività ludico-sportive, raccogliere vegetali - aggiunge Rocca -. In caso di emergenza contattare il 112 o la Sala Operativa della Protezione Civile del Lazio 803 555", conclude il governatore. (Rer)