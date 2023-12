Business news: Brasile, proiezione Fmi indica il Paese come nona economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proiezione del Fondo monetario internazionale (Fmi) indica Il Brasile come la nona economia mondiale, con una stima del Pil di 2.130 miliardi di dollari nel 2023. I dati sono contenuti nel rapporto "World Economic Outlook". L'organizzazione ha rivisto la crescita del Pil del Paese dal 2,1 al 3,1 per cento. "La revisione al rialzo per il 2023 a partire da luglio riflette una crescita più forte del previsto in Brasile", fa saoere l'Fmi. Il Paese sudamericano appare davanti al Canada, con un Pil stimato di 2.120 miliardi di dollari. (Brs)