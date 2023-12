Business news: Argentina, ministra Esteri ribadisce volontà di arrivare ad accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Argentina vuole arrivare a un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercato comune dell’America meridionale (Mercosur). Lo ha ribadito la ministra degli Esteri Diana Mondino in occasione di un incontro con una delegazione del Parlamento europeo a Buenos Aires. Mondino ha sottolineato come l’Ue sia “un partner commerciale di grande importanza”, “la seconda destinazione delle esportazioni argentine e la terza fonte delle importazioni”, oltre che “il principale investitore straniero diretto nel nostro Paese”. Nel corso dell’incontro, come si legge in un comunicato diramato dal dicastero degli Esteri argentino, la ministra ha illustrato le linee di politica estera del nuovo governo guidato dal presidente Javier Milei. (Abu)