Serbia: Vucic, dal primo gennaio 2024 stipendi settore pubblico in aumento del 10 per cento

- A partire dal primo gennaio 2024 gli stipendi dei lavoratori del settore pubblico aumenteranno del 10 per cento. Lo ha detto il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic durante un discorso ai cittadini presso l’edificio della Segreteria generale della presidenza della Repubblica. Vucic ha anche spiegato che le pensioni cresceranno del 14,8 per cento, sottolineando che “tutto questo è possibile perché non abbiamo problemi con le finanze pubbliche”. Vucic si è detto “particolarmente orgoglioso del risanamento del bilancio statale” e ha evidenziato che “il tasso del debito pubblico non supera il 52 per cento, quindi c’è un importante margine per progredire”. (Seb)