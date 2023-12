Natale: Valditara, auguri di cuore alla scuola, straordinaria comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Natale è per eccellenza un giorno simbolo per quella umanità che crede nella fratellanza originaria, che scorge nell'altro il prossimo. Natale è però anche più di un giorno, Natale è un rivolgimento esistenziale sempre possibile". Esordisce così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel videomessaggio di auguri per le feste natalizie alla scuola. "E' un riordino veramente umano delle priorità" e cita Charles Dickens. Per il ministro, Natale "può ricordarci sempre che l'amicizia la solidarietà autentica, la vicinanza, che non si limita a sfiorare il prossimo, ma lo coglie in tutta la sua preziosa unicità, sono qualcosa di più della cornice di un giorno". In conclusione Valditara augura "di cuore a tutta quella straordinaria comunità che è la scuola, agli studenti, ai docenti ai dirigenti al personale scolastico tutto, alle famiglie, un Natale ricolmo di serenità e di gioia". (Rin)