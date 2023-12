Ucraina: Borrell, è in gioco l’esistenza dell’Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina è in gioco l’esistenza dell’Unione europea. Lo ha detto l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un’intervista al quotidiano britannico “The Guardian”. “Forse questo è il momento in cui dobbiamo guardare al pericolo che proviene da una grande potenza che minaccia la nostra democrazia, che minaccia l’Europa stessa, non solo l’Ucraina. Se non cambiamo rotta rapidamente, se non mobilitiamo tutte le nostre capacità, Putin riuscirà a vincere la guerra”, ha affermato Borrell. “La cosa importante è capire ciò che possiamo fare per evitare che la Russia vinca il conflitto. Cosa siamo pronti a fare? Siamo davvero pronti a fare tutto il necessario? Questa è la domanda che dobbiamo porci”, ha aggiunto l’Alto rappresentante europeo. Secondo Borrell, “Putin non può accontentarsi di una vittoria territoriale limitata”. “Non rinuncerà alla guerra, soprattutto non prima delle elezioni statunitensi, che potrebbero presentargli uno scenario molto più favorevole. Dobbiamo prepararci per un conflitto ad alta intensità”, ha quindi detto l’Alto rappresentante europeo. (Rel)