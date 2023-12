Gaza: ministero Sanità, 20.424 morti e 54.036 feriti dall’inizio della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità di Gaza, controllato dal movimento islamista palestinese Hamas, ha annunciato oggi che il bilancio delle vittime dall’inizio delle operazioni militari di Israele il 7 ottobre scorso è salito a 20.424 morti e 54.036 feriti. Lo ha riferito lo stesso dicastero in un messaggio diffuso via Telegram. Tale numero include 166 morti nelle ultime 24 ore, ma non può essere confermato in modo indipendente e non fa distinzione tra civili e combattenti. Il bilancio di Hamas include anche le persone uccise dai razzi lanciati dai militanti e che sono caduti sul territorio della Striscia di Gaza. Israele, da parte sua, afferma di aver ucciso più di 8.000 membri di Hamas a Gaza. (Res)