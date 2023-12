Difesa: Crosetto trascorre la vigilia di Natale con i militari italiani in Lettonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato presso la base militare di Camp Adazi in Lettonia per incontrare le donne e gli uomini del Task Group Baltic, il contingente militare italiano impegnato nell'operazione Baltic Guardian, missione di Enhanced Forward Presence sul fianco est dei Paesi Nato. Lo riporta una nota del ministero della Difesa. Al suo arrivo, dopo aver passato in rassegna le bandiere dei Paesi presenti nella base e ricevuto gli onori dalla compagnia di formazione Bersaglieri, il ministro ha partecipato alla “cerimonia della candela” deponendo una candela in omaggio ai caduti delle forze armate lettoni. “Il sacrificio di chi serve il paese, per garantire sicurezza, libertà e democrazia è un sacrificio nobile di cui beneficiamo tutti. Vi sono grato e vi porto la riconoscenza dello Stato", ha detto Crosetto, rivolgendosi alle donne e agli uomini del contingente italiano schierato nel Paese baltico nel Task Group Baltic con i quali ha voluto trascorrere la vigilia di Natale. Durante la sua visita, il ministro ha avuto l'occasione di incontrare il suo omologo della Lettonia, Andris Spruds. “Un proficuo incontro in cui ho sottolineato il contributo dell'Italia sul fianco est, condiviso valutazioni e ricevuto ringraziamenti per il lavoro del nostro contingente. Lavoreremo insieme per sinergie anche nell'industria della Difesa", ha dichiarato il ministro Crosetto. Il contingente italiano impiegato in Lettonia ha il compito di contribuire alla deterrenza e difesa da eventuali azioni ostili sul fianco est della Nato. (Com)