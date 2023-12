Ucraina-Russia: Crosetto, fin quando non sento Putin dire che vuole cessare il fuoco non ci credo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- I messaggi che sono arrivati dalla Russia in questi due anni “sono stati spesso contraddittori, quindi fin quando non sento Putin dire che vuole una tregua o vuole cessare il fuoco non ci credo”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando ai giornalisti a margine della visita al contingente militare italiano nella base di Camp Adazi, in Lettonia. “Poi, più che annunciarlo, io vorrei 24 ore prima, poi 48, poi 72 ore senza che i missili cadano sulla testa dei civili e dei militari ucraini, o che smettano di sparare pallottole. Come direbbe Boskov (allenatore di calcio serbo) crederò nella tregua quando non cadranno le bombe”, ha aggiunto Crosetto. (Res)