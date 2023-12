Rifiuti: Gualtieri, grazie a quanti sono a lavoro in notte Natale per incendio Malagrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Voglio ringraziare davvero le donne e gli uomini dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine, e tutti i volontari della protezione civile che nella sera di Natale sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme e limitare i disagi agli abitanti della zona". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "In via precauzionale - ricorda Gualtieri - raccomandiamo ai cittadini di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero unico emergenze 112 o la Sala Operativa della Protezione civile di Roma Capitale al numero verde 800.854.854 o al numero 06.67109200". (Rer)