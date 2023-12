Marocco: oggi a Marrakech riunione ministeriale su accesso paesi Sahel all'Oceano Atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marrakech ospita oggi una riunione ministeriale di coordinamento sull'iniziativa internazionale di re Mohammed VI per promuovere l'accesso dei paesi del Sahel all'Oceano Atlantico, con la partecipazione di Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad. Questa iniziativa è stata annunciata nel discorso reale rivolto alla nazione in occasione del 48esimo anniversario della Marcia verde, in cui il sovrano ha precisato che "per risolvere le difficoltà e i problemi che affliggono gli Stati fratelli del Sahel, la soluzione non può essere esclusivamente di sicurezza o militare, ma deve basarsi su un approccio di cooperazione e sviluppo comune. Per favorire l'accesso degli Stati del Sahel all'Oceano Atlantico, "proponiamo il lancio di un'iniziativa su scala internazionale", ha sottolineato il re. (segue) (Com)