Marocco: oggi a Marrakech riunione ministeriale su accesso paesi Sahel all'Oceano Atlantico (3)

- Di portata regionale e internazionale, l'iniziativa reale volta a promuovere l'accesso dei paesi del Sahel all'Oceano Atlantico è un'estensione degli sforzi costanti messi in atto dal Regno del Marocco per un’Africa prospera. Offre un potenziale senza precedenti in grado di fornire soluzioni adeguate per rafforzare l’integrazione e la cooperazione regionale, la trasformazione strutturale delle economie di questi paesi fratelli e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione sahelo-sahariana, nel quadro di un approccio innovativo e integrato che promuove stabilità e sicurezza nella regione. (Com)