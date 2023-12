Difesa: Crosetto visita contingente militare in Lettonia, vi porto la riconoscenza dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sacrificio di chi serve il Paese, per garantire sicurezza, libertà e democrazia è un sacrificio nobile di cui beneficiamo tutti. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, oggi in visita ai militari italiani della Task Group Baltic in Lettonia. “Vi sono grato e vi porto la riconoscenza dello Stato", ha detto Crosetto, come riferito su X dal ministero della Difesa. (Res)