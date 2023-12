Sanità: personale medico aggredito nei pronto soccorsi, a Cassino feriti due infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora personale aggredito in un pronto soccorso del Lazio. L’ultimo episodio arriva da Cassino, dove, ieri sera alle 19 circa, due infermieri del pronto soccorso Santa Scolastica, sono rimasti feriti nel tentativo di calmare un paziente psichiatrico. L’uomo era arrivato alle 16 da Frosinone, sedato dagli operatori del 118. Cassino è l’unico pronto soccorso della Provincia abilitato a ricevere pazienti psichiatrici, quindi il flusso è continuo. Al suo risveglio l’uomo ha ripreso ad agitarsi sempre più violentemente e per tentare di calmarlo sono intervenuti infermieri e medici. Nell’agitazione un infermiere ha ricevuto, oltre a sputi, anche una gomitata al volto, mentre una sua collega, un calcio. Entrambi, dopo aver nuovamente sedato l’uomo, sono stati costretti alle cure dello stesso pronto soccorso per prognosi di 14 giorni. (segue) (Rer)