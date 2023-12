Tunisia: elezioni locali, a mezzogiorno tasso di partecipazione al 5,18 percento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di partecipazione alle elezioni dei consigli locali in Tunisia ha raggiunto il 5,18 percento a mezzogiorno. Lo ha annunciato, parlando ai giornalisti nella sala stampa del palazzetto dello sport di El Menzah, nella capitale Tunisi, Farouk Bouasker, presidente dell'Alta autorità indipendente per le elezioni. In mattinata il presidente della Repubblica, Kais Saied, accompagnato da sua moglie, si è recato al seggio elettorale allestito nella scuola elementare di Mnihla 1 vicino Tunisi. (segue) (Tut)