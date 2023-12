Tunisia: al via oggi le elezioni per il nuovo "Senato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dell'Alta autorità indipendente per le elezioni, il numero dei candidati ha raggiunto i 7.205, di cui 1.028 candidati con disabilità e 68 candidature di cittadini con disabilità per le elezioni dirette dei consigli locali. Il maggior numero di candidati appartiene alla fascia di età dai 36 ai 60 anni, dei quali l'86,6 percento sono uomini. L'elezione dei consigli municipali avverrà attraverso lo scrutinio individuale diretto e nel 54 per cento dei 1.148 distretti si potrebbe assistere all'organizzazione di un secondo turno elettorale. La Commissione ha organizzato 4.685 seggi elettorali e 8.190 uffici su tutto il territorio nazionale. I tunisini aventi diritto di voto sono 9 milioni 79 mila e 271 elettori, di cui il 51 per cento donne, il 47 per cento invece appartiene alla fascia di età compresa tra 36 e 60 anni. Il numero massimo di elettori per ciascun seggio elettorale è stato invece fissato a 1.600. La data del 24 dicembre non è stata scelta a caso, in quanto coincide con la morte dei "martiri della rivoluzione dei gelsomini" Mohamed Laamari e Chaouki Hidri a Sidi Bouzid nel 2010. (Tut)