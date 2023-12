Medio Oriente: Netanyahu nega che gli Usa abbiano impedito a Israele di effettuare operazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto le affermazioni secondo cui gli Stati Uniti avrebbero impedito a Israele di effettuare operazioni militari. Durante la riunione di gabinetto, Netanyahu ha dichiarato che Israele è un paese sovrano e che le decisioni sulla guerra "sono basate su considerazioni operative, non su pressioni esterne". Questa dichiarazione sembra essere una risposta alle notizie del fine settimana e ai commenti del ministro dell'Economia Nir Barkat, visto come un potenziale futuro rivale di Netanyahu come leader del partito Likud, il quale ha criticato la possibilità di cedere a pressioni esterne, anche da parte di alleati come gli Stati Uniti, definendolo un grave errore che ha un costo elevato per Israele. Netanyahu ha anche affermato di aver parlato con il presidente Joe Biden, esprimendo apprezzamento per la posizione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riguardo ai combattimenti a Gaza. “Ho detto a Biden che combatteremo fino alla vittoria totale, qualunque sia il tempo necessario. Gli Stati Uniti lo capiscono”, ha detto Netanyahu. Il "Wall Street Journal" ha riferito ieri che Israele avrebbe approntato un attacco preventivo contro Hezbollah in Libano quattro giorni dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, ma Biden avrebbe convinto Netanyahu ad abortire l'operazione all’ultimo minuto.(Res)