Sanità: personale medico aggredito nei pronto soccorsi, a Cassino feriti due infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La colpa non è del paziente che arriva con i disturbi della sua patologia, ma della carenza di organizzazione della struttura che lo riceve". Dice un infermiere del pronto soccorso di Cassino ad "Agenzia Nova". "Non siamo messi in condizione di lavorare in sicurezza. Non c’è una guardia o qualcuno che possa aiutarci”. Intanto i due infermieri sono costretti al riposo medico aumentando così il disagio della carenza di personale. Appena due settimane fa, un altro paziente psichiatrico aveva devastato lo stesso pronto soccorso. La settimana scorsa era capitato al pronto soccorso di Frosinone. (Rer)