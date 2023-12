Mar Rosso: Crosetto, dobbiamo intervenire per evitare una nuova crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario intervenire nel Mar Rosso per evitare che gli attacchi alle navi mercantili inneschino un aumento dei prezzi con una conseguente crisi economica. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando ai giornalisti in un punto stampa in Lettonia. “Le mie preoccupazioni di due settimane fa si stanno rivelando purtroppo esatte, perché le navi non passano più nel Mar Rosso, quindi aumentano i costi e tutto arriva purtroppo sulle tavole di ognuno di noi, nella borsa della spesa e nel conto energetico”, ha detto Crosetto. “Dobbiamo intervenire perché non possiamo permetterci una nuova crisi economica”, ha aggiunto il ministro. (Res)