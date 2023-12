Ue: Borrell, elezioni europee potrebbero essere decisive quanto presidenziali Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari europee del giugno 2024 potrebbero essere decisive tanto quanto le presidenziali statunitensi. Lo ha detto l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un’intervista al quotidiano britannico “The Guardian”. Secondo l’Alto rappresentante Ue, la paura generale degli elettori europei sulla situazione relativa alla sicurezza, causata dalle guerre in Ucraina e a Gaza e dai problemi migratori, potrebbe spingere a sostenere i partiti populisti. “Temo la paura, temo che gli europei possano votare perché hanno paura”, ha spiegato Borrell. Ammettendo che ci sono tutte le ragioni per essere preoccupati, l’Alto rappresentante europeo ha tuttavia esortato gli elettori a sostenere le forze politiche che possono presentare “un’analisi lucida della situazione”. “Se non riusciamo a farlo, penso che le elezioni europee saranno pericolose quanto quelle negli Stati Uniti”, ha spiegato Borrell. (Rel)