- I residenti dei territori occupati dalla Russia nell’Ucraina orientale “sono sempre più insoddisfatti” delle nuove autorità. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Rbc” sulla base di quanto riportato dal Centro di resistenza nazionale ucraino. L’insoddisfazione sarebbe dovuta principalmente per la situazione socioeconomica dei vari territori. Secondo i funzionari del Centro di resistenza nazionale, i cittadini lamentano la mancanza di lavoro, problemi di riscaldamento, carenze nel settore sanitario e il mancato pagamento delle prestazioni sociali. “Gli occupanti non intendono far progredire il livello socioeconomico nei territori conquistati. La ‘vita migliore’ è solo sulla carta e in televisione”, ha riferito il Centro di resistenza ucraino. (Kiu)