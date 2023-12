Ucraina-Russia: Borrell, Putin vuole continuare la guerra fino alla vittoria finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di continuare la guerra in Ucraina fino alla vittoria finale. Lo ha detto l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un’intervista al quotidiano britannico “The Guardian”. “La Russia non è mai stata in grado di diventare una nazione. È sempre stata un impero con lo zar, con i sovietici e ora con Putin. È una costante della Russia e della sua identità politica, e di conseguenza una minaccia per i suoi vicini, e in particolare per noi”, ha aggiunto Borrell.(Rel)