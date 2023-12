Libia: oggi il 72esimo anniversario dell’indipendenza, ma le elezioni sono ancora lontane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa, il 24 dicembre 2021, le elezioni parlamentari e presidenziali che avrebbero dovuto porre fine alla fase di transizione in atto da oltre dieci anni sono state rimandate “sine die”. Dal successivo febbraio 2022 la Libia è divisa in due amministrazioni politico-militari: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla Turchia; dall’altra il cosiddetto Governo di stabilità nazionale guidato da Osama Hammad, primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti, di fatto un esecutivo parallelo con sede a Bengasi manovrato dal generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl). Per uscire dallo stallo politico, l’inviato dell’Onu aveva lanciato, il 27 febbraio scorso, un piano per redigere gli emendamenti costituzionali e le leggi elettorali necessarie per tenere elezioni “libere, inclusive e trasparenti” entro il 2023. Tale piano, però, è fallito e sono ora in corso difficili consultazioni politiche per insediare un nuovo governo tecnico e organizzare le elezioni nel 2024. (Lit)